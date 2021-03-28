Курс долара завмер після різкого зростання, проте вже з наступного тижня він знову зміниться

Напередодні вихідних курси долара і євро в Україні різко подорожчали після тривалого періоду, коли гривня зміцнювала свої позиції. Так, 26 березня американська валюта подорожчала на 9 копійок, а Європейська – на 10.

Таким чином, курс долара склав 27,96 гривень, а курс євро – 33,03 гривні. Ці ж цифри будуть актуальні і в неділю, 28 березня.

Однак, вже на наступний банківський день, 29 березня, Курси іноземних валют знову зміняться.

Так, після різкого зростання Долар знову подешевшає. Втім, його падіння буде незначним-всього на 1 копійку. Курс американської валюти складе 27,96 гривень.

У свою чергу, курс євро також чекає ривок вниз - європейська валюта подешевшає на 8 копійок. Її курс складе 32,95 гривень.

Зазначимо, що курс долара на міжбанку 26 березня у продажу подорожчав на 1 копійку і склав 28,01 гривень. Курс купівлі склав 27,99 гривень.

Курс євро у продажу впав на 3 копійки і досяг позначки в 33 гривні.

Додамо, що експерти чекають, що в кінці цього року курс долара в Україні може подорожчати до 29,5 гривень.

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