Курс доллара замер после резкого роста, однако уже со следующей недели он снова изменится

Накануне выходных курсы доллара и евро в Украине резко подорожали после длительного периода, когда гривна укрепляла свои позиции. Так, 26 марта американская валюта выросла в цене на 9 копеек, а европейская – на 10.

Таким образом, курс доллара достиг отметки в 27,96 гривен, а курс евро – 33,03 гривны. Эти же цифры будут актуальны и в воскресенье, 28 марта.

Однако, уже на следующий банковский день, 29 марта, курсы иностранных валют снова изменятся.

Так, после резкого скачка вверх доллар снова подешевеет. Впрочем, его падение будет не особо заметным – всего на 1 копейку. Курс американской валюты достигнет 27,96 гривен.

В свою очередь, курс евро также ждет рывок вниз – европейская валюта после заметного роста станет дешевле сразу на 8 копеек. Ее курс составит 32,95 гривен.

Отметим, что курс доллара на межбанке 26 марта в продаже подорожал на 1 копейку и составил 28,01 гривен. Курс в покупке составил 27,99 гривен.

Курс евро в продаже упал на 3 копейки и достиг отметки в 33 гривны.

Добавим, что эксперты ждут, что в конце этого года курс доллара в Украине может подорожать до 29,5 гривен.

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