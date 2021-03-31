Курс валют в Украине 31 марта обрадует украинцев сильной позицией гривны
Как пишет Politeka.net, на официальном сайте НБУ появился свежий прогноз. В последний день марта гривна решила показать отменный результат, резко рванув вверх. Серьезно просел не только курс доллара, но и европейской валюты.
Так, 31 марта доллары в обменниках можно будет купить за 27,88 гривен, в то время как днем раньше «зеленые» продавали по 27,96 гривен.
Евро просядет еще сильнее. В среду европейскую валюту можно будет купить за 32,72 гривны, хотя днем раньше ее продавали по 32,96 гривен.
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Отметим, что экономические эксперты прогнозировали незначительные курсовые скачки во второй половине марта. При этом, по прогнозам аналитиков, в апреле курс доллара будет находиться в пределах 27,6 гривен за единицу.
Стоит отметить, что такой сравнительно дешевой валюта будет лишь до осени. Уже к концу года эксперты ожидают курс в районе 29,5 гривен за доллар.
Ранее известный экономист Алексей Кущ заявлял, что пик укрепления национальной валюты придется на начало-середину лета. Это значит, что летом курс может опуститься до 26-27,5 гривен за единицу.
Напомним, что в 2021 году Украина должна погасить 16 млрд долларов государственного долга, что несомненно отразится на курсе валют. Также по гривне может ударить очередной локдаун и остановка бизнеса.
Напомним, что доллар сбавит обороты после стремительного рывка, НБУ обновил курс валют: что ждет украинцев в обменниках.
А еще Politeka писала, что доллару и евро не позволили рвануть вверх, НБУ представил свежий курс валют: что будет с гривной.
Также Politeka сообщала, что доллар затаится перед рывком, гривна отыграется на евро: свежий курс валют от НБУ.