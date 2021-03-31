Курс валют в Украине 31 марта обрадует украинцев сильной позицией гривны

Как пишет Politeka.net, на официальном сайте НБУ появился свежий прогноз. В последний день марта гривна решила показать отменный результат, резко рванув вверх. Серьезно просел не только курс доллара, но и европейской валюты.

Так, 31 марта доллары в обменниках можно будет купить за 27,88 гривен, в то время как днем раньше «зеленые» продавали по 27,96 гривен.

Евро просядет еще сильнее. В среду европейскую валюту можно будет купить за 32,72 гривны, хотя днем раньше ее продавали по 32,96 гривен.

Отметим, что экономические эксперты прогнозировали незначительные курсовые скачки во второй половине марта. При этом, по прогнозам аналитиков, в апреле курс доллара будет находиться в пределах 27,6 гривен за единицу.

Стоит отметить, что такой сравнительно дешевой валюта будет лишь до осени. Уже к концу года эксперты ожидают курс в районе 29,5 гривен за доллар.

Ранее известный экономист Алексей Кущ заявлял, что пик укрепления национальной валюты придется на начало-середину лета. Это значит, что летом курс может опуститься до 26-27,5 гривен за единицу.

Напомним, что в 2021 году Украина должна погасить 16 млрд долларов государственного долга, что несомненно отразится на курсе валют. Также по гривне может ударить очередной локдаун и остановка бизнеса.

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