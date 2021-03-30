Гривня зможе утримати свої позиції на тлі зачаїлися долара і євро
У вівторок, 30 березня, значних стрибків курсу іноземних валют в Україні чекати не варто. Гривня зможе зберегти більш-менш стабільні позиції, не допустивши значного обвалу. Про це свідчать свіжі цифри на сайті Національного банку.
Курс долара виріс, проте зовсім незначно - менш ніж на 1 копійку. Таким чином, він склав 27,9694 гривень. Днем раніше офіційний курс американської валюти тримався на позначці в 27,9679 гривень.
Варто відзначити, що до цього Долар трохи просів у порівнянні з гривнею.
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У свою чергу, Євро 30 березня також трохи подорожчає, проте його зростання не буде критичним. Курс європейської валюти підніметься на 1 копійку і складе 32,96 гривень.
Відзначимо, що на міжбанку 29 березня курс долара в продажу впав відразу на 3 копійки і склав 27,96 гривень, а курс в покупці досяг позначки в 27,94 гривень.
Курс євро у продажу також помітно впав на міжбанку: європейська валюта подешевшала відразу на 10 копійок – до 32,92 гривень.
Експерти прогнозують, що в найближчий тиждень долар буде поступово дорожчати по відношенню до гривні, проте це зростання курсу буде помірним. Так, на міжбанку прогнозований курс долара складе 28,2 гривень, а готівкова валюта буде торгуватися в межах 28,1-28,3 гривень.
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