Гривна сможет удержать свои позиции на фоне затаившихся доллара и евро

Во вторник, 30 марта, значительных скачков курса иностранных валют в Украине ждать не стоит. Гривна сможет сохранить более-менее стабильные позиции, не допустив значительного обвала. Об этом свидетельствуют свежие цифры на сайте Национального банка.

Курс доллара вырос, однако совсем незначительно – менее чем на 1 копейку. Таким образом, он составил 27,9694 гривен. Днем ранее официальный курс американской валюты держался на отметке в 27,9679 гривен.

Стоит отметить, что до этого доллар немного просел по сравнению с гривной.

В свою очередь, евро 30 марта также немного подорожает, однако его рост не будет критическим. Курс европейской валюты поднимется на 1 копейку и составит 32,96 гривен.

Отметим, что на межбанке 29 марта курс доллара в продаже упал сразу на 3 копейки и составил 27,96 гривен, а курс в покупке достиг отметки в 27,94 гривен.

Курс евро в продаже также заметно упал на межбанке: европейская валюта подешевела сразу на 10 копеек – до 32,92 гривен.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшую неделю доллар будет постепенно дорожать по отношению к гривне, однако этот рост курса будет умеренным. Так, на межбанке прогнозируемый курс доллара составит 28,2 гривен, а наличная валюта будет торговаться в пределах 28,1-28,3 гривен.

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