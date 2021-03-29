Курс валют в Україні 29 березня здивує черговим провалом євро

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на дані НБУ, понеділок почнеться падінням євро. Європейська валюта знову проб'є психологічну позначку, подолавши рубіж у 33 гривні. Останнім часом євро дивує курсовими гойдалками, то різко виростаючи в ціні, то падаючи.

А ось долар, навпаки, поведе себе стабільно. За вихідні курс практично не зміниться.

Так, 29 березня 1 євро можна буде купити за 32,95 гривень, хоча в п'ятницю європейську валюту продавали по 33,03 гривні.

Долар зачаїться перед стрибком, абсолютно не помінявши позиції. "Зелені" в понеділок можна буде купити за 27,96 гривень, як і в п'ятницю.

Відзначимо, що економічні експерти обіцяли невеликі курсові скачки в другій половині березня. Втім, до першої декади квітня долар знову коштуватиме близько 27,6 гривень, - впевнені вони. При цьому до кінця року долар може зрости до 29,5 гривень за одиницю.

Раніше економіст Олексій Кущ прогнозував, що пік зміцнення української гривні припаде на початок-середину літа. Це означає, що влітку вартість долара може опуститися до 26-27,5 гривень.

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