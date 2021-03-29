Курс валют в Україні 29 березня здивує черговим провалом євро

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на дані НБУ, понеділок почнеться падінням євро. Європейська валюта знову проб'є психологічну позначку, подолавши рубіж у 33 гривні. Останнім часом євро дивує курсовими гойдалками, то різко виростаючи в ціні, то падаючи.

А ось долар, навпаки, поведе себе стабільно. За вихідні курс практично не зміниться.

Так, 29 березня 1 євро можна буде купити за 32,95 гривень, хоча в п'ятницю європейську валюту продавали по 33,03 гривні.

Популярні новини зараз

Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"

Прожитковий мінімум в Україні зміниться, в Мінсоцполітики зробили важливу заяву: "Для розрахунку соцвиплат..."

На Харківщині сталася страшна аварія: є жертви, кадри з місця подій

Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність: "Ми красиві по-любасу"

Хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила
Показати ще

Долар зачаїться перед стрибком, абсолютно не помінявши позиції. "Зелені" в понеділок можна буде купити за 27,96 гривень, як і в п'ятницю.

Відзначимо, що економічні експерти обіцяли невеликі курсові скачки в другій половині березня. Втім, до першої декади квітня долар знову коштуватиме близько 27,6 гривень, - впевнені вони. При цьому до кінця року долар може зрости до 29,5 гривень за одиницю.

курс валют, долар, обмін

Раніше економіст Олексій Кущ прогнозував, що пік зміцнення української гривні припаде на початок-середину літа. Це означає, що влітку вартість долара може опуститися до 26-27,5 гривень.

Нагадаємо, що долар рвоне вгору, помстившись гривні, в НБУ засмутили прогнозом: що буде з курсом валют.

Як повідомляла Politeka, долар зменшить оберти після стрімкого ривка, НБУ оновив курс валют: що чекає українців в обмінниках.

Також Politeka писала, що долар здивує після різкого стрибка, чи варто українцям бігти в обмінники: свіжий курс валют від НБУ.