Курс валют в Україні 29 березня здивує черговим провалом євро
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на дані НБУ, понеділок почнеться падінням євро. Європейська валюта знову проб'є психологічну позначку, подолавши рубіж у 33 гривні. Останнім часом євро дивує курсовими гойдалками, то різко виростаючи в ціні, то падаючи.
А ось долар, навпаки, поведе себе стабільно. За вихідні курс практично не зміниться.
Так, 29 березня 1 євро можна буде купити за 32,95 гривень, хоча в п'ятницю європейську валюту продавали по 33,03 гривні.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Прожитковий мінімум в Україні зміниться, в Мінсоцполітики зробили важливу заяву: "Для розрахунку соцвиплат..."
На Харківщині сталася страшна аварія: є жертви, кадри з місця подій
Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність: "Ми красиві по-любасу"
Хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила
Долар зачаїться перед стрибком, абсолютно не помінявши позиції. "Зелені" в понеділок можна буде купити за 27,96 гривень, як і в п'ятницю.
Відзначимо, що економічні експерти обіцяли невеликі курсові скачки в другій половині березня. Втім, до першої декади квітня долар знову коштуватиме близько 27,6 гривень, - впевнені вони. При цьому до кінця року долар може зрости до 29,5 гривень за одиницю.
Раніше економіст Олексій Кущ прогнозував, що пік зміцнення української гривні припаде на початок-середину літа. Це означає, що влітку вартість долара може опуститися до 26-27,5 гривень.
Нагадаємо, що долар рвоне вгору, помстившись гривні, в НБУ засмутили прогнозом: що буде з курсом валют.
Як повідомляла Politeka, долар зменшить оберти після стрімкого ривка, НБУ оновив курс валют: що чекає українців в обмінниках.
Також Politeka писала, що долар здивує після різкого стрибка, чи варто українцям бігти в обмінники: свіжий курс валют від НБУ.