Курс валют в Украине после выходных покажет шаткое положение гривны по отношению к доллару и евро

Как передает Politeka.net, Национальный банк Украины обновил курс валют. После длительного периода укрепления национальная валюта резко ослабела. Доллар практически подобрался к отметке в 28 гривен.

Согласно данным Нацрегулятора, 5 апреля установлен следующий официальный курс доллара - 27,95 гривен за один "вечнозеленый". Таким образом, подорожание составило 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время европейская валюта также резко подскочила. Официальный курс евро по отношению к гривне на 5 апреля установлен - 32,83 гривен за один евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Накануне доллар и евро показали незначительный рост. В пятницу, 2 апреля, обе валюты подорожали на 1 копейку.