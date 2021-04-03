Курс валют в Украине после выходных покажет шаткое положение гривны по отношению к доллару и евро

Как передает Politeka.net, Национальный банк Украины обновил курс валют. После длительного периода укрепления национальная валюта резко ослабела. Доллар практически подобрался к отметке в 28 гривен.

Согласно данным Нацрегулятора, 5 апреля установлен следующий официальный курс доллара - 27,95 гривен за один "вечнозеленый". Таким образом, подорожание составило 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время европейская валюта также резко подскочила. Официальный курс евро по отношению к гривне на 5 апреля установлен - 32,83 гривен за один евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

курс валют

Популярные статьи сейчас

Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."

Винник, скрывающий свою личную жизнь, похвалился, что теперь у него есть все: "Девушка-вселенная..."

ЧП с Кароль на "Голосі країни", в Сети показали, кто подставил ей подножку: "Теперь понятно, почему..."

Пасха-2021: сколько выходных ждет украинцев в этом году

Позитив из "Время и Стекло" рассекретил, что у него с Мишель Андраде: "А никто и не сомневался..."
Показать еще

Накануне доллар и евро показали незначительный рост. В пятницу, 2 апреля, обе валюты подорожали на 1 копейку.

Отметим, после укрепления национальной валюты на протяжении марта с 24 числа гривна начала ослаблять свои позиции относительно доллара, доходя до отметки 28 грн за доллар. По прогнозам экспертов, в ближайшее время валюта останется в этом районе

доллар, курс валют

В апреле гривна усилится благодаря активной стадии посевной кампании, что приведет к большему предложению валюты на межбанке со стороны аграриев при условии стабильного спроса. В результате в апреле следует ожидать курс в диапазоне 27,5 — 28 грн за доллар.

Напомним, что гривна атакует доллар и евро, в НБУ озвучили свежий прогноз: как изменится курс валют.