Курс валют в Украине после выходных покажет шаткое положение гривны по отношению к доллару и евро
Как передает Politeka.net, Национальный банк Украины обновил курс валют. После длительного периода укрепления национальная валюта резко ослабела. Доллар практически подобрался к отметке в 28 гривен.
Согласно данным Нацрегулятора, 5 апреля установлен следующий официальный курс доллара - 27,95 гривен за один "вечнозеленый". Таким образом, подорожание составило 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
В то же время европейская валюта также резко подскочила. Официальный курс евро по отношению к гривне на 5 апреля установлен - 32,83 гривен за один евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Накануне доллар и евро показали незначительный рост. В пятницу, 2 апреля, обе валюты подорожали на 1 копейку.
Отметим, после укрепления национальной валюты на протяжении марта с 24 числа гривна начала ослаблять свои позиции относительно доллара, доходя до отметки 28 грн за доллар. По прогнозам экспертов, в ближайшее время валюта останется в этом районе
В апреле гривна усилится благодаря активной стадии посевной кампании, что приведет к большему предложению валюты на межбанке со стороны аграриев при условии стабильного спроса. В результате в апреле следует ожидать курс в диапазоне 27,5 — 28 грн за доллар.
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