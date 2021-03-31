В ПриватБанке разъяснили, как правильно обменять валюту

На официальной страничке ПриватБанка в соцсети Фейсбук поделились важной информацией касательно всех операций, связанных с обменом валют, передает Politeka.net.

В частности, перечислены правила, о которых должны знать украинцы. Так, валютообменные операции от 1000 долларов или евро обслуживаются без очереди в кассах крупных сумм.

Также можно сразу заказать необходимую сумму валюты на нужное отделение и на нужную дату. Это можно сделать через Приват24 или позвонив на 3700.

Многих волнует вопрос, как заказать валюту, если на счетах только гривна. В ПриватБанке назвали важное условие.

"Не беда, ведь наличную валюту теперь можно заказать и для покупки. Главное, чтобы для заказанной суммы было достаточно остатка на счетах", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинцам напомнили, что обменять валюту можно как оффлайн, так и онлайн. Услуга доступна в 1800 отделениях, 12000 терминалах самообслуживания и всем пользователям Приват24.

Пользователи подключились к обсужднию перечисленных правил:

"У вас под банком всегда очередь, если бы и курс был лучше, я бы там не стояла"

"Кассиры банков любят обманывать и подсовывать устаревшие банкноты влалюты, а своим, нужным клиентам наоборот неплохие банкноты давать..." - "Мы принимаем и выдаем только действительные и неповрежденные купюры, каждый кассир работает за действующей инструкцией, которую никогда не нарушает. Если у вас есть жалоба на определенного специалиста, пожалуйста, напишите нам в личные, мы все проверим".

Напомним, в ПриватБанке массово отклоняют платежи, введены новые ограничения для украинцев: «Теперь нужно…».