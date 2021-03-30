ПриватБанк потрепал нервы и удивил отмазкой

Как передает Politeka.net, очередная жалоба на работу ПриватБанка опубликована на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам украинки, она оплатила коммунальные услуги, воспользовавшись онлайн-банкингом Приват24. В итоге, женщина потеряла более тысячи гривен, и теперь не может добиться ни их возвращения, ни справедливости.

"Оплатила 6.03 2021 через приложение Приват24, которое было прикреплено к сайту Черкассыэнергосбыт 1200 грн, картой Ощад — начисление субсидии на счет ООО Черкассыэнергосбыт и деньги исчезли. Обращалась в 3 отделения ПриватБанка - везде одно и тоже - вы не наш клиент, оплачивали картой другого банка, в системе платежа нету. В Ощадбанке дали розшифровку, что платеж успешно прошел через PRIVAT24 KOMMUNALKA DNIPRO UKR. Тогда возникает вопрос, кто должен отслеживать платежи и почему система принимает карты с других банков… Где мне искать деньги…", - говорится в жалобе.

Сотрудники ПриватБанка поспешили дать официальный комментарий, объяснив, что следует делать в таком случае:

"Проводить обжалования сделки может банк эмитент карточки по вашему обращению в поддержку данного банка, если к отправленному платежу есть претензии. Условия и правила обжалования операций установлены платежной системой. Что же касается самой оплаты, к сожалению, указанных в отзыве данных недостаточно, чтобы мы могли найти данную операцию. Мы обратились в личном сообщении, чтобы уточнить дополнительную информацию и проверить данные по платежу", - говорится в объяснении.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк заговорил о возможном отключении сервисов Apple Pay и Google Pay из-за новой инициативы правительства. Рада сейчас рассматривает возможность принятия законов о нерыночном механизме регулирования интерчейндж и комиссии эквайринга. В ПриватБанке заявили, что эти законы будут невыгодны банкам и приведут к потерям из госбюджета в размере минимум 4 миллиардов гривен в год.

Напомним, в ПриватБанке массово отклоняют платежи, введены новые ограничения для украинцев: «Теперь нужно…».

Как сообщала Politeka, ПриватБанк внезапно заблокировал карту и доступ к Приват24, что произошло: "Снять ограничения..."