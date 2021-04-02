Курс валют в Украине 2 апреля расстроит украинцев падением гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в пятницу, когда курс фиксируется на все выходные, доллар и евро покажут небольшой рост. Стоит отметить, что это произойдет после того, как гривна стремительно отвоевывала у валюты свои позиции.

Известно, что доллар 2 апреля будут продавать по 27,83 гривны, хотя днем ранее его можно было купить на 1 копейку дешевле – за 27,82 гривны.

Евро подорожает более внушительно. В пятницу европейскую валюту в обменниках будут продавать по 32,7 гривен, в то время как днем ранее евро продавали по 32,62 гривны.

Как известно, экономические эксперты прогнозировали, что в апреле курс доллара будет находиться в пределах 27,6 гривен за единицу. Однако, такой дешевой валюта будет только до осени. По прогнозам аналитиков, к концу года курс может взлететь до 29,5 гривен за доллар.

Ранее мы писали, что аналитик Алексей Кущ прогнозировал пик укрепления гривны на начало-середину лета 2021 года. Ожидается, что летом курс снизится до 26-27,5 гривен за доллар.

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