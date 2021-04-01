Гривня різко зміцнила свої позиції в порівнянні з доларом і євро, які помітно подешевшали після недавнього зростання

Курси долара і євро в Україні 1 квітня різко опустяться вниз. Про це свідчать офіційні цифри на сайті Національного банку.

Зокрема, курс американської валюти опуститься відразу на 8 копійок в порівнянні з попереднім днем. Таким чином, курс долара досягне 27,82 гривень. Варто відзначити, що американська валюта дешевшає другий день поспіль після різкого стрибка вгору.

Євро в четвер також чекає помітний стрибок вниз. Курс європейської валюти впаде на 10 копійок і складе 32,62 гривень, в той час як 31 Березня він тримався на позначці в 32,72 гривень.

У той же час, на міжбанку долар і євро поки успішно утримують свої позиції. Так, 31 березня курс американської валюти у продажу не змінився в порівнянні з попереднім днем – він склав 27,86 гривень, а в покупці – 27,84 гривень.

Курс євро у продажу на міжбанку піднявся на 4 копійки і досяг позначки в 32,69 гривень.

У свою чергу, експерти очікують, що в найближчий тиждень Долар трохи подорожчає. Очікується, що його курс на міжбанку складе близько 28,2 гривень, а готівковий курс долара в банках буде триматися на рівні 28,1-28,3 гривень.

Нагадаємо, гривня атакує долар і євро, в НБУ озвучили свіжий прогноз: як зміниться курс валют.

Як повідомляла Politeka, долару і євро не дозволили рвонути вгору, НБУ представив свіжий курс валют: що буде з гривнею.

Також Politeka писала, що долар зачаїться перед ривком, гривня відіграється на Євро: свіжий курс валют від НБУ.