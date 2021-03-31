Курс валют в Україні 31 березня обрадує українців сильною позицією гривні

Як пише Politeka.net, на офіційному сайті НБУ з'явився свіжий прогноз. В останній день березня гривня вирішила показати відмінний результат, різко рвонувши вгору. Серйозно просів не тільки курс долара, але і європейської валюти.

Так, 31 березня долари в обмінниках можна буде купити за 27,88 гривень, в той час як днем раніше «зелені» продавали по 27,96 гривень.

Євро просяде ще сильніше. У середу європейську валюту можна буде купити за 32,72 гривні, хоча днем раніше її продавали по 32,96 гривень.

Зазначимо, що економічні експерти прогнозували незначні курсові скачки в другій половині березня. При цьому, за прогнозами аналітиків, в квітні курс долара буде перебувати в межах 27,6 гривень за одиницю.

Варто відзначити, що такою порівняно дешевою валюта буде лише до осені. Вже до кінця року експерти очікують курс в районі 29,5 гривень за долар.

Раніше відомий економіст Олексій Кущ заявляв, що пік зміцнення національної валюти припаде на початок-середину літа. Це означає, що влітку курс може опуститися до 26-27,5 гривень за одиницю.

Нагадаємо, що в 2021 році Україна повинна погасити 16 млрд доларів державного боргу, що безсумнівно відіб'ється на курсі валют. Також по гривні може вдарити черговий локдаун і зупинка бізнесу.

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