В ПриватБанку роз'яснили, як правильно обміняти валюту

На офіційній сторінці ПриватБанку в соцмережі Фейсбук поділилися важливою інформацією щодо всіх операцій, пов'язаних з обміном валют, передає Politeka.net.

Зокрема, перераховані правила, про які повинні знати українці. Так, валютообмінні операції від 1000 доларів або євро обслуговуються без черги в касах великих сум.

Також можна відразу замовити необхідну суму валюти на потрібне відділення і на потрібну дату. Це можна зробити через Приват24 або зателефонувавши на 3700.

Багатьох хвилює питання, як замовити валюту, якщо на рахунках тільки гривня. У Приватбанку назвали важливу умову.

"Не біда, адже готівкову валюту тепер можна замовити і для покупки. Головне, щоб для замовленої суми було достатньо залишку на рахунках", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українцям нагадали, що обміняти валюту можна як оффлайн, так і онлайн. Послуга доступна в 1800 відділеннях, 12000 терміналах самообслуговування і всім користувачам Приват24.

Користувачі підключилися до обговорення перерахованих правил:

"У вас під банком завжди черга, якби і курс був краще, я б там не стояла"

"Касири банків люблять обманювати і підсовувати застарілі банкноти влалюти, а своїм, потрібним клієнтам навпаки непогані банкноти давати..."- "Ми приймаємо і видаємо тільки дійсні і неушкоджені купюри, кожен касир працює за діючою інструкцією, яку ніколи не порушує. Якщо у вас є скарга на певного фахівця, будь ласка, напишіть нам в особисті, ми все перевіримо".

Нагадавши, у Приватбанку масово відхиляють платежі, введені нові обмеження для українців:»тепер потрібно...".