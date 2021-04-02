Курс валют в Україні 2 квітня засмутить українців падінням гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, в п'ятницю, коли курс фіксується на всі вихідні, долар і євро покажуть невелике зростання. Варто відзначити, що це відбудеться після того, як гривня стрімко відвойовувала у валюти свої позиції.

Відомо, що долар 2 квітня продаватимуть по 27,83 гривні, хоча днем раніше його можна було купити на 1 копійку дешевше – за 27,82 гривні.

Євро подорожчає більш переконливо. У п'ятницю європейську валюту в обмінниках продаватимуть по 32,7 гривень, в той час як днем раніше євро продавали по 32,62 гривні.

Як відомо, економічні експерти прогнозували, що в квітні курс долара буде перебувати в межах 27,6 гривень за одиницю. Однак, такою дешевою валюта буде тільки до осені. За прогнозами аналітиків, до кінця року курс може злетіти до 29,5 гривень за долар.

Раніше ми писали, що аналітик Олексій Кущ прогнозував пік зміцнення гривні на початок-середину літа 2021 року. Очікується, що влітку курс знизиться до 26-27,5 гривень за долар.

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