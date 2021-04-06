Курс валют в Украине 6 апреля будет сравнительно стабильным, без резких скачков

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные сайта НБУ, во вторник доллар немного просядет, зато евро отыграется за провал «зеленых», отвоевав несколько копеек у гривны. Изменения курса практически никак не повлияют на простых украинцев, поскольку разница в цене валюты будет незначительной.

Так, доллар во вторник можно будет купить за 27,93 гривны вместо 27,95 гривен. Американская валюта, как и обещали эксперты, будет держаться в пределах 27,5-28 гривен за доллар.

Евро немного подорожает, но пока не приблизится к психологической отметке в 33 гривны. 6 апреля европейскую валюту можно будет купить за 32,86 гривен вместо 32,83 гривен.

Экономические эксперты обещают, что летом доллар может подешеветь на 1-1,5 гривны. Укрепление гривны будет держаться до осени, после чего последует постепенная девальвация. К концу года курс может вырасти до 29,5 гривен за доллар.

Эксперты добавляют, что в апреле на курс будут влиять условия внешней торговли и динамика американской валюты в других странах. Кроме этого, отразятся на курсе и внутренние факторы в виде спроса на украинские гособлигации.

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