Курс долара в Україні різко подорожчав після незначного падіння

Коливання курсу іноземних валют в різні боки стали звичною справою для України. Однак, якщо останнім часом ці скачки в основному були незначними, то 5 квітня українську валюту чекає досить чутливий обвал. Про це свідчать офіційні цифри на сайті Нацбанку.

Так, курс долара в понеділок підскочить відразу на 12 копійок і досягне цифри в 27,95, тим самим наблизившись до 28 гривень за долар.

Варто відзначити, що долар дорожчає вже другий банківський день поспіль, а до цього він деякий час дешевшав.

Євро також завдасть удару по гривні 5 квітня: американська валюта виросте на 8 копійок, а її курс складе 32,83 гривень.

На міжбанку ситуація для гривні також виглядає не кращим чином. Так, 2 квітня курс долара в продажу підскочив на 17 копійок, склавши 28,04 гривень, а курс в покупці досяг позначки в 28,01 гривень.

Курс євро у продажу подорожчав на 19 копійок і склав 32,95 гривень.

Експерти відзначають, що в квітні на курс долара в Україні впливатимуть як умови зовнішньої торгівлі і динаміка американської валюти в інших країнах, так і внутрішні фактори у вигляді попиту на українські держоблігації.

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