Курс валют в Україні 5 квітня засмутить різким подорожчанням долара і євро

Як передає Politeka.net з посиланням на дані офіційного сайту НБУ, після вихідних долар і євро знову рвонуть вгору. За останній місяць долар кілька разів дешевшав, після чого різко відвойовував свої позиції. За словами аналітиків, така поведінка іноземної валюти цілком нормальна.

У понеділок, 5 квітня, долар подорожчає більш ніж на 10 копійок. Очікується, що "зелені" в обмінниках продаватимуть по 27,95 гривень, тоді як у п'ятницю їх можна було купити по 27,83 гривні.

Євро теж серйозно подорожчає. У п'ятницю європейська валюта продавалася по 32,7 гривень, а в понеділок вона буде коштувати 32,83 гривні за одиницю.

Варто відзначити, що після зміцнення гривні в кінці березня на початку квітня вона почала послаблювати свої позиції. Аналітики відзначають, що найближчим часом курс валют коливатиметься в районі 28 гривень за долар, а влітку може подешевшати на 1-1,5 гривні.

Додамо, що експерти радять запасатися валютою, коли її вартість знаходиться в самому низу. Найсприятливіший період для вкладень в долар очікується влітку.

При цьому, до кінця квітня національна валюта може посилитися завдяки посівній кампанії. Це призведе до підвищеної пропозиції валюти на міжбанку з боку аграріїв, тому гривня буде стабільна. Втім, вже до осені варто очікувати поступової девальвації.

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