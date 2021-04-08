Курс валют в Украине 8 апреля расстроит резким падением национальной валюты

Как передает Politeka.net, на официальном сайте НБУ опубликовали свежий прогноз курса валют. Согласно данным, в четверг доллар и евро резко рванут вверх, оставив гривну за бортом. Доллар подорожает незначительно, а вот евро преодолеет психологическую отметку.

Так, 8 апреля 1 доллар можно будет купить за 27,89 гривен, в то время как в среду его продавали по 27,83 гривны.

Евро подрастет в цене более значительно. В четверг европейскую валюту будут продавать по 33,13 гривен, хотя днем раньше евро можно было купить за 32,89 гривен.

По мнению экономических экспертов, в апреле на курс доллара в Украине повлияет динамика американской валюты в других странах, а также внешняя торговля. Спрос на украинские гособлигации тоже будет иметь значение при формировании курса.

Отмечается, что в ближайшие дни курс доллара будет стабильным, без серьезных скачков. На межбанке «зеленые» будут стоить в районе 27,90 гривен.

Как заявлял ранее экономический эксперт Алексей Кущ, увереннее всего гривна будет чувствовать себя летом. Курс может просесть на 1-1,5 гривны.

Напомним, что гривна рухнула вниз, НБУ резко изменил курс валют: на сколько подорожают доллар и евро.

Как сообщала Politeka, доллар не выдержал натиска гривны, НБУ озвучил новый курс: какие цифры ждут украинцев.

Также Politeka писала, что доллар и евро раскидало в разные стороны, в НБУ озвучили свежий прогноз: что будет с курсом валют.