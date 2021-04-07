Курс долара в Україні різко кинувся вниз, в той час як євро зміг зміцнити свої позиції

Курси іноземних валют у середу, 7 квітня, зміняться в різних напрямках. Про це свідчать офіційні дані, представлені Національним банком.

Так, долар після помітного стрибка минулого тижня чекає різке падіння вниз. Американська валюта подешевшає відразу на 10 копійок, а її курс складе 27,83 гривень. Долар дешевшає другий банківський день поспіль, проте до цього він зміцнював свої позиції по відношенню до гривні.

На відміну від долара, курс євро 7 квітня чекає зростання. Втім, він буде незначним-всього на 3 копійки. Курс європейської валюти досягне позначки в 32,89 гривень.

Ситуація на міжбанку в цілому слід схожої тенденції. Так, 6 квітня курс долара у продажу впав на 3 копійки і склав 27,82 гривень, а в покупці склав 27,80 гривень. У той же час, курс євро в продажу подорожчав на 7 копійок і досяг 32,93 гривень.

Експерти відзначають, що в найближчі дні курс долара буде відносно стабільним, без особливих змін. Очікується, що на міжбанку він триматиметься в районі 27,90 гривень.

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