Курс долара в Україні різко кинувся вниз, в той час як євро зміг зміцнити свої позиції

Курси іноземних валют у середу, 7 квітня, зміняться в різних напрямках. Про це свідчать офіційні дані, представлені Національним банком.

Так, долар після помітного стрибка минулого тижня чекає різке падіння вниз. Американська валюта подешевшає відразу на 10 копійок, а її курс складе 27,83 гривень. Долар дешевшає другий банківський день поспіль, проте до цього він зміцнював свої позиції по відношенню до гривні.

Обмін валют, курс валют

На відміну від долара, курс євро 7 квітня чекає зростання. Втім, він буде незначним-всього на 3 копійки. Курс європейської валюти досягне позначки в 32,89 гривень.

Популярні новини зараз

Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."

Модниця Осадча осоромилася з вбранням зірки "Голосу країни" за 24 тисячі: "Побачила і..."

Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос в міні-бікіні показала головні принади: "Моя ідеальна вага..."

Ведучий Остапчук, який пережив "міні-операцію", змінився до невпізнання: "Вставляли четверо людей..."

Весна остаточно злетить з котушок, сніг і морози увірвуться в Україну: в які області повернеться зима
Показати ще

Ситуація на міжбанку в цілому слід схожої тенденції. Так, 6 квітня курс долара у продажу впав на 3 копійки і склав 27,82 гривень, а в покупці склав 27,80 гривень. У той же час, курс євро в продажу подорожчав на 7 копійок і досяг 32,93 гривень.

курс валют, долар, обмін

Експерти відзначають, що в найближчі дні курс долара буде відносно стабільним, без особливих змін. Очікується, що на міжбанку він триматиметься в районі 27,90 гривень.

Нагадаємо, долар і євро розкидало в різні боки, в НБУ озвучили свіжий прогноз: що буде з курсом валют.

Як повідомляла Politeka, гривня впала вниз, НБУ різко змінив курс валют: на скільки подорожчають долар і євро.

Також Politeka писала, що долар озвіріє, підскочивши в ціні за вихідні, в НБУ озвучили прогноз: яким буде курс валют.