Курс валют в Україні 6 квітня буде порівняно стабільним, без різких стрибків

Як передає Politeka.net з посиланням на дані сайту НБУ, у вівторок долар трохи просяде, зате євро відіграється за провал «зелених», відвоювавши кілька копійок у гривні. Зміни курсу практично ніяк не вплинуть на простих українців, оскільки різниця в ціні валюти буде незначною.

Так, долар у вівторок можна буде купити за 27,93 гривні замість 27,95 гривень. Американська валюта, як і обіцяли експерти, триматиметься в межах 27,5-28 гривень за долар.

Євро трохи подорожчає, але поки не наблизиться до психологічної позначки в 33 гривні. 6 квітня європейську валюту можна буде купити за 32,86 гривень замість 32,83 гривень.

Економічні експерти обіцяють, що влітку долар може подешевшати на 1-1,5 гривні. Зміцнення гривні триматиметься до осені, після чого піде поступова девальвація. До кінця року курс може зрости до 29,5 гривень за долар.

Експерти додають, що в квітні на курс впливатимуть умови зовнішньої торгівлі і динаміка американської валюти в інших країнах. Крім цього, позначаться на курсі і внутрішні чинники у вигляді попиту на українські держоблігації.

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