Курс валют в Украине обрадует украинцев укреплением национальной валюты

Как передает Politeka.net на сайте НБУ сообщили, что после выходных, доллар и евро немного упадут в цене. Это случится после того, как несколько дней иностранная валюта уверенно дорожала. Судя по данным Нацбанка, гривна «взяла себя в руки», отвоевав свои позиции.

Так, 12 апреля 1 доллар можно будет купить за 27,9 гривен, а в пятницу его продавали по 27,97 гривен.

Евро тоже просядет в цене, но ниже психологической отметки не упадет. 1 евро в обменниках будут продавать по 33,15 гривен. В пятницу европейскую валюту продавали за 33,22 гривны.

Отметим, что из-за карантина в Украине давление на валютный рынок снизилось. Это позволит гривне плавно вернуться к курсу 27,7 гривен за доллар. Впрочем, существуют и риски, которые могут повлиять на девальвацию гривны. В первую очередь, это эскалация военных действий на Донбассе. Усложняет ситуацию с курсом и динамика заболевания в Украине.

Как заявлял ранее аналитик Алексей Кущ, увереннее всего гривна будет чувствовать себя летом. А вот по прогнозам экспертов из МВФ, курс доллара в Украине будет держаться в районе 28 гривен за доллар в течение всего года.

Кстати, МВФ ждет роста мировой экономики. Отмечается, что сильнее всего вырастет экономика Китая. Поэтому сотрудничество Украины с азиатской страной пойдет украинской стороне на пользу.

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