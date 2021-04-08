Курс валют в Україні 8 квітня засмутить різким падінням національної валюти

Як передає Politeka.net, на офіційному сайті НБУ опублікували свіжий прогноз курсу валют. Згідно з даними, в четвер долар і євро різко рвонуть вгору, залишивши гривню за бортом. Долар подорожчає незначно, а ось євро подолає психологічну позначку.

Так, 8 квітня 1 долар можна буде купити за 27,89 гривень, в той час як в середу його продавали по 27,83 гривні.

Євро підросте в ціні значніше. У четвер європейську валюту продаватимуть по 33,13 гривень, хоча днем раніше євро можна було купити за 32,89 гривень.

На думку економічних експертів, у квітні на курс долара в Україні вплине динаміка американської валюти в інших країнах, а також зовнішня торгівля. Попит на українські держоблігації теж матиме значення при формуванні курсу.

Відзначається, що в найближчі дні курс долара буде стабільним, без серйозних стрибків. На міжбанку "зелені" коштуватимуть в районі 27,90 гривень.

Як заявляв раніше економічний експерт Олексій Кущ, впевненіше всього гривня буде відчувати себе влітку. Курс може просісти на 1-1,5 гривні.

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