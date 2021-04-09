Курси долара і євро в Україні різко підскочили вгору і небезпечно наблизилися до психологічних рубежів

У п'ятницю, 9 квітня, курси американської та європейської валюти в Україні помітно подорожчають. Про це свідчать офіційні цифри на сайті Нацбанку.

Так, курс долара виросте на 8 копійок і наблизиться до 28 гривень. Він досягне позначки в 27,97, в той час як напередодні становив 27,89 гривень. Зростання курсу долара в Україні спостерігається вже другий день поспіль.

Євро 9 квітня також рішуче зміцнить свої позиції по відношенню до гривні. Європейська валюта подорожчає на 9 копійок, її курс досягне позначки в 33,22 гривень. Напередодні він становив 33,13 гривень.

Варто відзначити, що на міжбанку складається менш сприятлива ситуація для долара. Так, 8 квітня курс американської валюти в продажу впав на 3 копійки і склав 27,93 гривень, а курс в покупці досяг позначки в 27,91 гривень. Курс євро на міжбанку також трохи подешевшав. 8 квітня він знизився на 1 копійки і склав 33,23 гривень.

Варто відзначити, що за прогнозами експертів з МВФ курс долара в Україні в 2021 році буде триматися в районі 28 гривень за долар.

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