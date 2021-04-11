После резкого скачка доллара вверх гривна сможет частично вернуть свои позиции

В воскресенье, 11 апреля, курсы иностранных валют в Украине сохранятся такими же, какими они были установлены на последний рабочий день недели – 9 апреля. Тогда доллар резко подорожал на 8 копеек и его курс составил 27,97 гривен. Евро также нанес удар по гривне, подскочив на 9 копеек и достигнув отметки в 33,22 гривен. Эти же цифры будут актуальными и в воскресенье.

А уже в понедельник, 12 апреля, ситуация в обменниках изменится.

Так, согласно данным на сайте Нацбанка, курс доллара резко развернется в сторону снижения. Его ждет падение на 7 копеек, после чего он составит 27,90 гривен. Стоит отметить, что до этого американская валюта дорожала два банковских дня подряд.

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Евро также немного подешевеет. Курс европейской валюты опустится на 7 копеек и достигнет значения в 33,15 гривен.

Отметим, что на межбанке 9 апреля курс доллара в продаже остался без изменений – 27,93 гривен, а в покупке – 27,91 гривен. В свою очередь, евро упал на 4 копейки и достиг отметки в 33,19 гривен.

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Добавим, что ранее аналитики МВФ прогнозировали, что среднегодовой курс доллара в Украине в этом году составит 27,98 гривен. Это значит, что значительных колебаний ждать не стоит, ведь сейчас он как раз близок к этому значению.

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