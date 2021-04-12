Курс валют в Україні 12 квітня обрадує зміцненням гривні

Як передає Politeka.net, в НБУ оновили валютний прогноз, розповівши, яких цифр чекати в обмінниках. Новий тиждень почнеться для української валюти добре - гривня покаже зростання в усіх напрямках. А ось долар і євро після періоду подорожчання здадуть позиції.

У понеділок долар в обмінниках продаватимуть по 27,9 гривень.

Євро теж подешевшає. 12 квітня європейську валюту продаватимуть по 33,15 гривень.

Через карантин тиск на валютний ринок в Україні знизився. Це, на думку аналітиків, дозволить національній валюті повернутися до курсу 27,7 гривень за долар. Втім, вже з осені почнеться період девальвації. До кінця року гривня може просісти до 29 гривень за долар.

Додамо, що валютний ринок схвилювали новини про можливе відновлення активних бойових дій на Сході України. Подальше зміцнення або просідання гривні буде залежати від того, що відбувається на україно-російському кордоні.

МВФ чекає зростання світової економіки найближчим часом. Найсильніше повинна вирости економіка Китаю, з яким Україна зміцнила зв'язки.

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