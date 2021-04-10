Курс валют в Україні обрадує українців зміцненням національної валюти

Як передає Politeka.net на сайті НБУ повідомили, що після вихідних, долар і євро трохи впадуть в ціні. Це трапиться після того, як кілька днів іноземна валюта впевнено дорожчала. Судячи з даних Нацбанку, гривня "взяла себе в руки", відвоювавши свої позиції.

Так, 12 квітня 1 долар можна буде купити за 27,9 гривень, а у п'ятницю його продавали по 27,97 гривень.

Євро теж просяде в ціні, але нижче психологічної позначки не впаде. 1 євро в обмінниках продаватимуть по 33,15 гривні. У п'ятницю європейську валюту продавали за 33,22 гривні.

Відзначимо, що через карантин в Україні тиск на валютний ринок знизився. Це дозволить гривні плавно повернутися до курсу 27,7 гривень за долар. Втім, існують і ризики, які можуть вплинути на девальвацію гривні. В першу чергу, це ескалація воєнних дій на Донбасі. Ускладнює ситуацію з курсом і динаміка захворювання в Україні.

Як заявляв раніше аналітик Олексій Кущ, впевненіше всього гривня буде відчувати себе влітку. А ось за прогнозами експертів з МВФ, курс долара в Україні триматиметься в районі 28 гривень за долар протягом усього року.

До речі, МВФ чекає зростання світової економіки. Відзначається, що найсильніше виросте економіка Китаю. Тому співпраця України з азіатською країною піде українській стороні на користь.

Нагадаємо, що долар не витримав натиску гривні, НБУ озвучив новий курс: які цифри чекають українців.

Як повідомляла Politeka, долар і євро пішли в наступ, гривня здає позиції: НБУ розкрив новий курс валют.

Також Politeka писала, що долар і євро залишать гривню за бортом, прогноз НБУ засмутив українців: що буде з курсом валют.