Курс валют в Украине 12 апреля обрадует укреплением гривны

Как передает Politeka.net, в НБУ обновили валютный прогноз, рассказав, каких цифр ждать в обменниках. Новая неделя начнется для украинской валюты хорошо – гривна покажет рост по всем направлениям. А вот доллар и евро после периода подорожания сдадут позиции.

В понедельник доллар в обменниках будут продавать по 27,9 гривен.

Евро тоже подешевеет. 12 апреля европейскую валюту будут продавать по 33,15 гривен.

Из-за карантина давление на валютный рынок в Украине снизилось. Это, по мнению аналитиков, позволит национальной валюте вернуться к курсу 27,7 гривен за доллар. Впрочем, уже с осени начнется период девальвации. К концу года гривна может просесть до 29 гривен за доллар.

Добавим, что валютный рынок взволновали новости о возможном возобновлении активных боевых действий на Востоке Украины. Дальнейшее укрепление или проседание гривны будет зависеть от происходящего на украино-российской границе.

МВФ ждет роста мировой экономики в ближайшее время. Сильнее всего должна вырасти экономика Китая, с которым Украина укрепила связи.

Напомним, что доллар и евро пошли в наступление, гривна сдает позиции: НБУ раскрыл новый курс валют.

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