Після нетривалого зміцнення гривні курси долара і євро знову різко підскочили по відношенню до української валюти

Офіційні курси валют на вівторок, 13 квітня, з'явилися на сайті Національного банку. Судячи зі свіжих цифр, долар і євро вирішили завдати спільного удару по гривні.

Так, курс долара подорожчав на 3 копійки і досяг 27,93 гривень, наблизившись до позначки в 28 гривень. Варто відзначити, що тиждень почався для долара не настільки вдало, адже після вихідних він трохи просів по відношенню до гривні.

Євро 13 квітня подорожчає ще більш помітно. Так, курс європейської валюти зросте на 12 копійок і складе 33,27 гривень.

Ситуація на міжбанку також не особливо приємна для гривні. Так, 12 квітня курс долара у продажу підскочив на 3 копійки і склав 27,96 гривень, а в покупці досяг 27,94 гривень. У свою чергу, курс євро у продажу залишився незмінним - 33,23 гривень.

Незважаючи на подорожчання долара, експерти очікують, що в найближчий тиждень американську валюту чекає незначне зниження курсу. Так, очікується, що курс долара на міжбанку впаде до 27,8 гривень, а готівкова валюта в банках буде торгуватися від 27,7 до 27,9 гривень.

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