После непродолжительного укрепления гривны курсы доллара и евро снова резко подскочили по отношению к украинской валюте
Официальные курсы валют на вторник, 13 апреля, появились на сайте Национального банка. Судя по свежим цифрам, доллар и евро решили нанести совместный удар по гривне.
Так, курс доллара подорожал на 3 копейки и достиг 27,93 гривен, приблизившись к отметке в 28 гривен. Стоит отметить, что неделя началась для доллара не столь удачно, ведь после выходных он немного просел по отношению к гривне.
Евро 13 апреля подорожает еще более заметно. Так, курс европейской валюты вырастет на 12 копеек и составит 33,27 гривен.
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Ситуация на межбанке также не особо приятна для гривны. Так, 12 апреля курс доллара в продаже подскочил на 3 копейки и составил 27,96 гривен, а в покупке достиг 27,94 гривен. В свою очередь, курс евро в продаже остался неизменным – 33,23 гривен.
Несмотря на подорожание доллара, эксперты ожидают, что в ближайшую неделю американскую валюту ждет незначительное снижение курса. Так, ожидается, что курс доллара на межбанке упадет до 27,8 гривен, а наличная валюта в банках будет торговаться от 27,7 до 27,9 гривен.
Напомним, гривна ударит по доллару и евро, начав новую неделю с роста: в НБУ озвучили свежий курс валют.
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