После резкого скачка доллара, превысившего отметку в 28 гривен, гривне удалось отвоевать свои позиции. А вот евро, напротив, продолжает дорожать
Об этом свидетельствуют официальные курсы иностранных валют на 15 апреля, представленные Национальным банком Украины.
Так, гривне удалось укрепиться по отношению к доллару на 4 копейки. Курс американской валюты составил 27,97 гривен. Таким образом, он больше не превышает психологическую отметку в 28 гривен, которую преодолел накануне.
В свою очередь, курс евро продолжает расти. Так, 15 апреля европейская валюта подорожает еще на 15 копеек, и ее курс достигнет 33,47 гривен. Это самые высокие цифры с начала марта, когда курс евро составил 33,63 гривен.
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Стоит отметить, что на межбанке падение доллара было еще более заметным. Так, 14 апреля курс американской валюты в продаже упал на 18 копеек и составил 27,91 гривен, а в покупке – 27,89 гривен.
Курс евро в продаже на межбанке также резко просел: он упал на 15 копеек и составил 33,37 гривен.
Эксперты ожидают, что в ближайшие дни курс доллара еще незначительно снизится. На межбанке он составит около 27,8 гривен.
Напомним, доллар и евро атакуют гривну, преодолев психологическую отметку: каким будет курс валют от НБУ.
Как сообщала Politeka, доллар и евро нанесли совместный удар по гривне, Нацбанк раскрыл цифры: что будет с курсом валют.
Также Politeka писала, что гривна ударит по доллару и евро, начав новую неделю с роста: в НБУ озвучили свежий курс валют.