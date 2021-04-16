Курс валют в Україні 16 квітня дасть надію на якнайшвидше зміцнення гривні

Як передає Politeka.net, у Нацбанку озвучили свіжий курс валют на п'ятницю. Як відомо, в п'ятницю курс встановлюється відразу на три дні - наступне оновлення буде вже в понеділок, після вихідних. Тиждень гривня закінчує в хорошій позиції. Після тривалого "приниження" і девальвації національній валюті вдалося взяти себе в руки і трохи зміцніти.

За день гривня зміцниться на 1 копійку по відношенню до євро і на 2 копійки по відношенню до «зелених».

Так, 16 квітня долари в обмінниках можна буде купити по 27,95 гривень.

Євро продаватимуть по 33,46 гривень.

Зазначимо, що експерти попереджали про поступове зміцнення гривні до літа. Невеликі коливання курсу не повинні вплинути на цю тенденцію. Очікується, що найближчим часом долари будуть продаватися як мінімум на 20 копійок дешевше, а пізніше ще дешевше. Однак, вже з вересня почнеться період девальвації. До Нового року гривня може просісти до 29 гривень за долар.

Раніше ми писали, що на різкі скачки курсу вплинула ситуація на Сході України і невизначеність на українсько-російському кордоні.

Нагадаємо, що долар і євро завдали спільного удару по гривні, Нацбанк розкрив цифри: що буде з курсом валют.

Як повідомляла Politeka, гривня завдасть удару у відповідь по долару, відвоювавши позиції: НБУ озвучив нові цифри.

Також Politeka писала, що долар і євро атакують гривню, подолавши психологічну позначку: яким буде курс валют від НБУ.