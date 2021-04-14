Курс валют в Україні 14 квітня ошелешить черговими гойдалками

Як передає Politeka.net, в НБУ оновили прогноз, розповівши, які цифри з'являться в обмінниках в середу. Згідно зі свіжими даними, гривня знову почне втрачати позиції і девальвувати, а долар стане сміливішим настільки, що подолає психологічну позначку в 28 гривень.

У середу долари продаватимуть по 28,01 гривні за одиницю. Євро теж трохи підросте, подорожчавши на 5 копійок. Європейську валюту в обмінниках можна буде купити за 33,32 гривні.

Незважаючи на подорожчання «зелених», експерти впевнені, що найближчим часом долари знову подешевшають. Відзначається, що американська валюта буде продаватися як мінімум на 20 копійок дешевше, а до літа може стати ще дешевше. Справа в тому, що на літо гривні прогнозують зміцнення до максимального значення. Втім, вже з вересня почнеться період девальвації. До Нового року гривня може просісти до 29 гривень за долар.

На думку аналітиків, на подорожчання долара могли вплинути новини про можливе відновлення активних бойових дій на Донбасі. Подальше подорожчання або падіння гривні буде залежати від того, що відбувається на україно-російському кордоні.

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