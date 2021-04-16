Курс валют в Украине 16 апреля даст надежду на скорейшее укрепление гривны

Как передает Politeka.net, в Нацбанке озвучили свежий курс валют на пятницу. Как известно, в пятницу курс устанавливается сразу на три дня – следующее обновление будет уже в понедельник, после выходных. Неделю гривна заканчивает в хорошей позиции. После длительного «унижения» и девальвации национальной валюте удалось взять себя в руки и немного окрепнуть.

За день гривна укрепится на 1 копейку по отношению к евро и на 2 копейки по отношению к «зеленым».

Так, 16 апреля доллары в обменниках можно будет купить по 27,95 гривен.

Евро будут продавать по 33,46 гривен.

Отметим, что эксперты предупреждали о постепенном укреплении гривны к лету. Небольшие колебания курса не должны повлиять на эту тенденцию. Ожидается, что в ближайшее время доллары будут продаваться как минимум на 20 копеек дешевле, а позже еще дешевле. Однако, уже с сентября начнется период девальвации. К Новому году гривна может просесть до 29 гривен за доллар.

Ранее мы писали, что на резкие скачки курса повлияла ситуация на Востоке Украины и неопределенность на украинско-российской границе.

Напомним, что доллар и евро нанесли совместный удар по гривне, Нацбанк раскрыл цифры: что будет с курсом валют.

Как сообщала Politeka, гривна нанесет ответный удар по доллару, отвоевав позиции: НБУ озвучил новые цифры.

Также Politeka писала, что доллар и евро атакуют гривну, преодолев психологическую отметку: каким будет курс валют от НБУ.