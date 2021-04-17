Долар і євро після вихідних продовжать тиснути на гривню, послаблюючи курс української валюти

Якщо напередодні вихідних гривні вдалося трохи відігратися, зміцнивши свої позиції по відношенню до іноземних валют, то вже в понеділок долар і євро завдадуть по ній удару у відповідь. Про це свідчать офіційні цифри, опубліковані на сайті Національного банку.

У суботу, 17 квітня, Курси іноземних валют будуть такими ж, як і в останній робочий день тижня – 16 квітня. Таким чином, курс долара складе 27,95 гривень, а курс євро – 33,46 гривень. Напередодні суботи гривня виросла на 1 копійку по відношенню до євро і на 2 – до долара.

Однак, у понеділок, 19 квітня курс долара знову почне зростати. Американська валюта подорожчає на 2 копійки – до 27,97 гривень. Тим самим вона поверне собі колишні позиції.

У свою чергу, Євро виросте відразу на 6 копійок. Курс європейської валюти складе 33,525 гривень. Це максимальний показник з початку минулого місяця.

Варто відзначити, що курс долара на міжбанку також зростає. Так, 16 квітня американська валюта у продажу подорожчала на 1 копійку – до 28,01 гривень, а в покупці – до 27,99 гривень.

Втім, курс євро на міжбанку, навпаки, трохи знизився. Він подешевшав на 3 копійки і склав 33,49 гривень.

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