Доллар и евро после выходных продолжат давить на гривну, ослабляя курс украинской валюты

Если в преддверии выходных гривне удалось немного отыграться, укрепив свои позиции по отношению к иностранным валютам, то уже в понедельник доллар и евро нанесут по ней ответный удар. Об этом свидетельствуют официальные цифры, опубликованные на сайте Национального банка.

В субботу, 17 апреля, курсы иностранных валют будут такими же, как и в последний рабочий день недели – 16 апреля. Таким образом, курс доллара составит 27,95 гривен, а курс евро – 33,46 гривен. В преддверии субботы гривна выросла на 1 копейку по отношению к евро и на 2 – к доллару.

Однако, в понедельник, 19 апреля курс доллара снова начнет расти. Американская валюта подорожает на 2 копейки – до 27,97 гривен. Тем самым она вернет себе прежние позиции.

В свою очередь, евро вырастет сразу на 6 копеек. Курс европейской валюты составит 33,525 гривен. Это максимальный показатель с начала прошлого месяца.

Стоит отметить, что курс доллара на межбанке также растет. Так, 16 апреля американская валюта в продаже подорожала на 1 копейку – до 28,01 гривен, а в покупке – до 27,99 гривен.

Впрочем, курс евро на межбанке, напротив, немного снизился. Он подешевел на 3 копейки и составил 33,49 гривен.

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