Доллар в начале недели нанесет новый удар по гривне, а курс евро превысит максимальную отметку за последние полтора месяца

Неделя начнется для украинской валюты не слишком положительно. После относительного укрепления своих позиций перед выходными ее ждет новый откат назад. Соответствующие цифры опубликовал Нацбанк Украины.

Так, 19 апреля доллар подорожает на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем – 16 апреля. Курс американской валюты составит 27,97 гривен.

При этом, в прошлую пятницу гривна, наоборот, смогла немного укрепиться по отношению к доллару, «отвоевав» у него 2 копейки.

В свою очередь, курс евро после падения на 1 копейку в преддверии выходных в понедельник также резко подорожает. Курс европейской валюты поднимется сразу на 6 копеек, достигнув 33,525 гривен. Это будет максимальный показатель с 4 марта, когда евро стоил 33,63 гривен.

Впрочем, успехи иностранных валют на межбанке в последний рабочий день прошлой недели оказались не такими впечатляющими. Так, 16 апреля курс доллара в продаже поднялся всего на 1 копейку, составив 28,01 гривен, а в покупке – 27,99 гривен. При этом, курс евро подешевел на 3 копейки и составил 33,49 гривен.

Отметим, что недавний опрос НБУ среди руководителей украинских предприятий показал, что они ожидают через год увидеть курс доллара в размере 29,15 гривен.

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