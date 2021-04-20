Курс валют в Україні 20 квітня засмутить черговими гойдалками

Як передає Politeka.net, після успішного завершення минулого тижня, новий тиждень почнеться для гривні не дуже оптимістично. Відразу ж за день вона втратить свої позиції і сильно просяде. Євро рвоне вперед з сильним відривом, а долар навіть подолає психологічну позначку.

На офіційному сайті НБУ оприлюднили свіжий прогноз, продемонструвавши новий відкат національної валюти. Відзначається, що у вівторок долари можна буде купити за 28 гривень. Це на 3 копійки дорожче, ніж у понеділок. Євро подорожчає більш істотно. У вівторок європейську валюту продаватимуть по 33,7 гривень, у той час як днем раніше євро в обмінниках можна було купити за 33,52 гривні.

Економічні експерти прогнозують, що курсові гойдалки ніяк не вплинуть на загальну ситуацію з гривнею. Відзначається, що до літа українська валюта зміцніє і досягне свого піку. Це означає, що долари влітку будуть найдешевшими. Втім, вже з осені очікується поступова девальвація гривні.

До речі, недавнє опитування Нацбанку України, яке проводилося серед керівників українських підприємств, показало, що через рік підприємці готуються побачити курс долара в розмірі 29,15 гривень за одиницю.

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