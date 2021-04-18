Курс валют в Україні втомить регулярними стрибками і боротьбою між доларом і гривнею

Як передає Politeka.net, перед вихідними гривня обрадувала своїми результатами, вдаривши по долару і євро, і зафіксувавши курс на весь вікенд. Однак, після зміцнення позицій українська валюта знову поповзе вниз. Вже в понеділок очікується серйозний удар по гривні від долара і євро. Про це говорять офіційні дані, опубліковані на сайті Національного банку.

Зазначимо, що експерти попереджали про невеликі курсові гойдалки, проте вони ж стверджували, що до літа гривня буде зміцнюватися. Невеликі коливання курсу не повинні вплинути на цю тенденцію.

Так, у понеділок долари в обмінниках продаватимуть по 27,97 гривень. За вихідні "зелені" подорожчали на 2 копійки.

Євро подорожчає більш істотно. У понеділок європейську валюту можна буде купити за 33,52 гривні – на 6 копійок дорожче, ніж у п'ятницю.

За прогнозами, найближчим часом американська валюта буде продаватися як мінімум на 20 копійок дешевше. Але вже з вересня потрібно готуватися до поступової девальвації гривні. Найвигідніший курс експерти прогнозують на літній період. Саме в цей час гривня буде на піку.

Нагадаємо, що гривня завдасть удару у відповідь по долару, відвоювавши позиції: НБУ озвучив нові цифри.

Як повідомляла Politeka, долар і євро не послаблюють натиск: НБУ розкрив, якими будуть курси валют вже після вихідних.

Також Politeka писала, що гривня відіграється за "приниження", вдаривши по долару і євро: в НБУ озвучили свіжий курс валют.