Курс валют в Украине 20 апреля расстроит очередными качелями

Как передает Politeka.net, после успешного завершения прошлой недели, новая неделя начнется для гривны не очень оптимистично. Сразу же за день она потеряет свои позиции и сильно просядет. Евро рванет вперед с сильным отрывом, а доллар даже преодолеет психологическую отметку.

На официальном сайте НБУ обнародовали свежий прогноз, продемонстрировав новый откат национальной валюты. Отмечается, что во вторник доллары можно будет купить за 28 гривен. Это на 3 копейки дороже, чем в понедельник. Евро подорожает более существенно. Во вторник европейскую валюту будут продавать по 33,7 гривен, в то время как днем раньше евро в обменниках можно было купить за 33,52 гривны.

Экономические эксперты прогнозируют, что курсовые качели никак не повлияют на общую ситуацию с гривной. Отмечается, что к лету украинская валюта окрепнет и достигнет своего пика. Это значит, что доллары летом будут самыми дешевыми. Впрочем, уже с осени ожидается постепенная девальвация гривны.

Кстати, недавний опрос Нацбанка Украины, который проводился среди руководителей украинских предприятий, показал, что через год предприниматели готовятся увидеть курс доллара в размере 29,15 гривен за единицу.

Напомним, что доллар и евро не ослабляют напор: НБУ раскрыл, какими будут курсы валют уже после выходных.

Как Politeka писала, что доллар и евро отбросили гривну назад с самого начала недели: НБУ раскрыл новый курс валют.

Также Politeka сообщала, доллар и евро ударят по гривне после выходных, в НБУ озвучили прогноз: что будет с курсом валют.