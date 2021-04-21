Курси долара і євро в Україні продовжують зростати, причому європейська валюта демонструє рекордні цифри

Швидкість, з якою дорожчає долар, почала знижуватися. Втім, для гривні це виглядає не особливо втішно.

Як повідомляється на офіційному сайті Національного банку України, 21 квітня курс долара залишиться практично незмінним: він подорожчає менш ніж на 1 копійку. Таким чином, він буде встановлений на позначці в 28,0096 гривень.

Проте курс долара дорожчає вже третій банківський день поспіль, демонструючи на найпозитивнішу тенденцію.

Євро також чекає ривок вгору. Так, в середу курс європейської валюти зросте на 3 копійки і досягне 33,73 гривень. На перший погляд цей стрибок здається незначним, проте завдяки ньому курс євро піднявся до свого максимуму з початку березня. Більш високі цифри - 33,84 гривень за євро – спостерігалися тільки 1 березня.

На міжбанку гривня також здає позиції. Так, 20 квітня курс долара в продажу підскочив на 2 копійки до 28,02 гривень, а курс в покупці склав 28 гривень. Курс ЄВРО у продажу також піднявся на 8 копійок і досяг позначки в 33,74 гривень.

Фахівці прогнозують, що в найближчі дні курс долара продовжить рости по відношенню до гривні, проте зростання буде незначним.

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