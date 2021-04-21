Курсы доллара и евро в Украине продолжают расти, причем европейская валюта демонстрирует рекордные цифры

Скорость, с которой дорожает доллар, начала снижаться. Впрочем, для гривны это выглядит не особенно утешительно.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Украины, 21 апреля курс доллара останется практически неизменным: он подорожает менее чем на 1 копейку. Таким образом, он будет установлен на отметке в 28,0096 гривен.

Тем не менее курс доллара дорожает уже третий банковский день подряд, демонстрируя на самую положительную тенденцию.

Евро также ждет рывок вверх. Так, в среду курс европейской валюты вырастет на 3 копейки и достигнет 33,73 гривен. На первый взгляд этот скачок кажется незначительным, однако благодаря нему курс евро поднялся до своего максимума с начала марта. Более высокие цифры – 33,84 гривен за евро – наблюдались только 1 марта.

На межбанке гривна также сдает позиции. Так, 20 апреля курс доллара в продаже подскочил на 2 копейки до 28,02 гривен, а курс в покупке составил 28 гривен. Курс евро в продаже также поднялся на 8 копеек и достиг отметки в 33,74 гривен.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни курс доллара продолжит расти по отношению к гривне, однако рост будет незначительным.

Напомним, доллар и евро серьезно вырастут в цене, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, доллар и евро отбросили гривну назад с самого начала недели: НБУ раскрыл новый курс валют.

Также Politeka писала, что доллар и евро ударят по гривне после выходных, в НБУ озвучили прогноз: что будет с курсом валют.