Курсы доллара и евро в Украине продолжают расти, причем европейская валюта демонстрирует рекордные цифры

Скорость, с которой дорожает доллар, начала снижаться. Впрочем, для гривны это выглядит не особенно утешительно.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Украины, 21 апреля курс доллара останется практически неизменным: он подорожает менее чем на 1 копейку. Таким образом, он будет установлен на отметке в 28,0096 гривен.

Тем не менее курс доллара дорожает уже третий банковский день подряд, демонстрируя на самую положительную тенденцию.

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Евро также ждет рывок вверх. Так, в среду курс европейской валюты вырастет на 3 копейки и достигнет 33,73 гривен. На первый взгляд этот скачок кажется незначительным, однако благодаря нему курс евро поднялся до своего максимума с начала марта. Более высокие цифры – 33,84 гривен за евро – наблюдались только 1 марта.

На межбанке гривна также сдает позиции. Так, 20 апреля курс доллара в продаже подскочил на 2 копейки до 28,02 гривен, а курс в покупке составил 28 гривен. Курс евро в продаже также поднялся на 8 копеек и достиг отметки в 33,74 гривен.

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Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни курс доллара продолжит расти по отношению к гривне, однако рост будет незначительным.

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