Курсы доллара и евро обновят свои максимальные значения после нового падения гривны

Иностранные валюты нанесут двойной удар по гривне уже в пятницу, 23 апреля. Об этом свидетельствуют официальные цифры, представленные Национальным банком Украины.

Доллар подорожает не на много – всего на 1 копейку. Его курс достигнет отметки в 28,06 гривен. Впрочем, даже такой незначительный рост позволил курсу американской валюты подняться до своего максимума за последние месяцы. Более высокими соответствующие цифры были только 1 февраля, когда официальный курс доллара составил 28,13 гривен.

Евро также достиг максимальной отметки за последнее время. Скачок его курса 23 апреля будет еще более заметным: он повысится сразу на 12 копеек и составит 33,81 гривен. Это максимальный показатель для евро с начала прошлого месяца. Предыдущий рекорд был 1 марта, когда курс европейской валюты достиг 33,84 гривен.

В то же время, на межбанке ситуация оказалась более благоприятной для гривны. Так, 22 апреля курс доллара в продаже упал на 16 копеек и достиг 27,93 гривен, а курс в покупке составил 27,91 гривен.

Евро в продаже также резко подешевел. Его курс упал на 14 копеек и составил 33,59 гривен.

По прогнозам экспертов в ближайшую неделю доллар продолжит дорожать по отношению к гривне, однако изменения курса будут незначительными.

Напомним, гривна стремительно летит вверх, все произошло за считанные минуты: в чем причина.

Как сообщала Politeka, евро нанес по гривне сокрушительный удар, доллар не отстает: какие цифры увидят украинцы в обменниках.

Также Politeka писала, что доллар и евро серьезно вырастут в цене, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной.