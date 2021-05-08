Актриса " жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами кадрами з Туреччини

Як повідомляє Politeka.net, гаряча красуня і зірка "жіночого кварталу" Валерія Товстолес вже давно підкорила серця мільйонів чоловіків. Дівчина активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими кадрами зі свого насиченого життя. Так, цього разу модель поділилася двома знімками з відпочинку, поєднаного з роботою в Туреччині.

На нових знімках видно, Лера зображена лежачи на дивані і ці розкішні кадри сіла її кума. Навколо неї ідеальна чистота-дивани в сірих тонах і зелені рослини поруч.

У підписі до фотографії Товстолес написала: "нарешті я в Києві. Мені зовсім не хотілося повертатися, я ще переглядаю всі фоточки і відео з фестивалю Весело 2021

Ці красиві фото зробила моя кума Че взагалі відбувалося, поки мене не було ?)".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото красуні, засинаючи її компліментами, а деякі поділилися, чим займалися, поки Лера була в Туреччині.

"Кума, чекаю фото в купальнику і думаю, що без тебе в Києві нічого не відбувалося!", "Красива ти🤗 😘 😃", " відпочивали і почали готується до вівторка. А ще - поставили новий телевізор... зараз взагалі все по-іншому. Вчора подивився 1й фільм на ньому, закинув на флешку картину, яку дивився з дуже малих років... виглядає нереально. Прям вау", - пишуть фоловери.

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