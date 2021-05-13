Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе на відпочинку, заговоривши про свято

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала дуже популярною українською телеведучою. Красуня також знімається в кіно і грає на сцені театру. Зараз Лілія вирушила на Відпочинок з сім'єю, звідки регулярно ділитися новими фотографіями.

На фото Лілія позувала в червоній сукні і капелюшку. Дівчина стояла біля берега моря, взявшись однією рукою за животик, а другою потягнула келих до чоловіка. На іншому кадрі пара вже сиділа разом, посміхаючись і тримаючи шампанське.

"Не треба чекати привід для свята. "Просто так" - ось найкращий привід!

Обіцяла розповісти вам про умови на пляжі: лежаків стало значно менше, вони розташовані з дотриманням карантинної дистанції 1.50 метра один від одного, а ще є спеціальні намети (називаються «павільйон»). І це взагалі дуже зручно. Це твій особистий простір, включаючи сервіс", - написала красуня під фото.

"Зупиніть мене", - додала Лілія, розповівши про бажання постійно їсти.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Фотки вау", "які ви Класні", "найкращого відпочинку", "обожнюю такі сім'ї", " казкові. Супер. Молодці", "Лілія, як завжди неймовірно чарівні".

Повідомлялося, що популярна українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла про нове захоплення.

Цього разу Лілія показала, як вони разом з чоловіком Андрієм Диким грають великий теніс ракетками. Пара в спортивному одязі і в кепках від сонця сфотографована прямо на тенісному корті.

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