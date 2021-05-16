Поради Ксенії Мішиної можуть стати в нагоді Златі Огневич

Українська актриса, головна героїня першого сезону "Холостячка" Ксенія Мішина дала напуття новій головній героїні романтичного реаліті Златі Огневич в інтерв'ю для КП в Україні.

Мішина порадила Огневич в першу чергу йти за своїм серцем, незважаючи ні на що. І навіть якщо відносини з майбутнім обранцем пізніше не складуться, все одно потрібно діяти так, як хочеться саме тобі, краще не придумаєш.

"Не звертати уваги на негатив, який, можливо, буде навколо відбуватися. Не слухати нічиїх думок, слухати тільки виключно себе. Не боятися бути сміливою і пробувати все нове, що подарують їй в цьому проекті Всесвіт і світ", – зазначила знаменитість.

Ксенія також згадала, що найскладнішим для неї було - повністю розкрити себе на камеру, показати себе навиворіт, не в ролі актриси, а саме як людину. Крім того, все це відбувалося на тлі того, що багато глядачів не вірили в її щирість і підозрювали у фальші.

"Складно було протистояти тій невірі, яка панувала навколо і, напевно, панує досі. Мовляв, контракт, постановки і так далі. Насправді, хочеш не хочеш, а через певний момент на проекті з'являється життя", - додала вона.

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