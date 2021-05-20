Позитив збентежив Андрія Данилка, відомого як Вєрка Сердючка, своєю несподіваною появою, але тут же отримав гідну відповідь

Кумедна ситуація сталася з 47-річним Данилком, що давав інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Подія сталася за лаштунками церемонії вручення премії Yearly Ukrainian National Awards, що пройшла 12 травня. У той момент, коли Сердючка разом із мамою розповідали про свої пригоди в Барселоні, де нещодавно побували в якості ведучих "Орла і решки", до них підкрався репер Позитив.

Олексій Завгородній (справжнє ім'я музиканта) безцеремонно вклинився в бесіду Данилка й Осадчої, спочатку нахилившись і поцілувавши в щоку маму Вєрки, а потім і саму Сердючку.

"Господи, це ж підкрався!", - прокоментував Данилко.

"З таким перегаром...", - обурилася, в свою чергу, мама Вєрки.

Звичайно, артисти, жартували і насправді, судячи з посмішок, були непротив такого втручання.

Данилко трохи пізніше зазначив, що репер все робить "на позитиві".

Раніше ми розповідали, під час того ж інтерв'ю Сердючка, перемігши в номінації "Краща пісня іноземною мовою" зі своїм хітом Make It Rain Champagne, прокоментувала радісну подію.

"Скільки років я танцюю, 30 років цього року, перший раз дають за пісню, весь час давали то за внесок, то за розвиток, то за оригінальний жанр, то ще за щось... Я її писала для публіки "Євробачення". Всі говорили: "Боже, Сердючка зійшла з розуму, англійською співає!". Вперше заспівала її на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" - і всі були в шоці, три рази співали, артистів всіх заткнули..."

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