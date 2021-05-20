Позитив смутил Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, своим неожиданным появлением, но тут же получил "ответку"

Забавная ситуация произошла с 47-летним Данилко, дававшим интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Событие произошло за кулисами церемонии вручения премии Yearly Ukrainian National Awards, прошедшей 12 мая. В тот момент, когда Сердючка вместе с мамой рассказывали о своих приключениях в Барселоне, где недавно побывали в качестве ведущих "Орла и решки", к ним подкрался рэпер Позитив.

Алексей Завгородний (настоящее имя музыканта) бесцеремонно вклинился в беседу Данилко и Осадчей, сначала наклонившись и поцеловав в щеку маму Верки, а затем и саму Сердючку.

"Господи, это ж подкрался!", - прокомментировал Данилко.

"С таким перегаром...", - возмутилась, в свою очередь, мама Верки.

Конечно, артисты, шутили и на самом деле, судя по улыбкам, были непротив такого вмешательства.

Данилко чуть позднее отметил, что рэпер все делает "на позитиве".

Ранее мы рассказывали, во время того же интервью Сердючка, победив в номинации «Лучшая песня на иностранном языке» со своим хитом Make It Rain Champagne, прокомментировала радостное событие.

"Сколько лет я танцую, 30 лет в этом году, первый раз дают за песню, все время давали то за вклад, то за развитие, то за оригинальный жанр, то еще за что-то... Я ее писала для публики "Евровидения". Все говорили: "Боже, Сердючка сошла с ума, на английском поет!". Впервые спела ее на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" - и все были в шоке, три раза пели, артистов всех заткнули..."

Напомним, что Данилко в образе Сердючки разозлил публику, похвалившись достижением: "Бабок заплатили и получили"

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