Артист Андрей Данилко нарвался на критику, получив престижную премию

47-летний исполнитель в образе Верки Сердючки вместе со своим коллективом, в том числе бессменной мамой (актрисой Инной Белоконь) победил на музыкальной премии Yearly Ukrainian National Awards в номинации «Лучшая песня на иностранном языке», прошедшей 12 мая. Кадры с этого события появились в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, интервью с артистом записала Екатерина Осадчая.

"Интервью с @v_serduchka - отдельный жанр в «Світському житті» 😂🥳 Поздравляем всю команду с победой хита Make It Rain Champagne на вчерашний @yunaawards 🍾🥂 Уже можно праздновать и пить шампанское? Или подождать после обеда? 😂🤦🏼"? - говорится в сообщении на официальной страничке программы в Инстаграм.

На кадрах Сердючка с мамой блистали в лиловых нарядах, радуясь победе.

Комментируя событие, некоторые пользователи накинулись на Данилко с критикой, обвинив якобы в проплаченности награды и выразив мнение, что были более подходящие претенденты на победу. Несмотря на недовольство, судя по откликам, любящих и ценящих Данилко все же гораздо больше.

"Бабок заплатили и получили"

"Победа такой музыки - это унизительно по отношению к нашей стране и другим музыкантам" - "А за кого из исполнителей вы болели?" - "Из тех, кто представлен, то за Tvorchi. У нас хватает качественной фирмы не из этого списка, а выигрывает Сердючка("

"А Данилко меняет костюмы своему коллективу??? а то они много лет в одном )"

"Песня - хит! Она бы точно на Евровидении победила! 🔥 Когда слышу эту песню, сразу хочется лето, солнце, море и танцы!"

"Молодцы, любим Андрея, он очень талантливый, здоровья ему"

"Я очень рад за Верку Сердючку. Она веселая и всегда позитивная"

"как хорошо , что Верка вернулась♨️🎀💟ваши выступления дают такой подьем!!!🔥🔥🙌"

"Блин, я балдею от вас! Аплодирую стоя👏"

Напомним, что Данилко в образе Сердючки заставил дочь Елены Кравец уйти в отрыв на танцполе: "Обалдеть!".

Также Politeka сообщала, что Данилко в образе Сердючки поиздевался над мамой, доведя ее до крика: "Бросьте монетку...".