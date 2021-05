Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, в прославленном имидже похвастался новым достижением

Вчера, 12-го мая, в столице Украины прошло торжественное вручение музыкальной премии YUNA. Андрей Данилко также удостоился награды и даже удивил эпатажным появлением на сцене.

Кадрами после церемония вручения сам артист поделился на своей странице в Инстаграм. Причем позировал в образе Сердючки Данилко с привычной улыбкой и позитивным настроем. В этот раз не в юбке или традиционным украинским костюмом. В лавандовых шортах и такой же кофте артист блистал с коллегами.

«Спасибо, @yunaawards! "Make It Rain Champagne" - лучшая песня иностранным языком!You ARE the ones! # yunaawards2021», - сообщает артист.

Поклонники ответили:

«Так, пора шорты продавать! Мне пожалуйста размер S лавандовый с брызг шампанского🔥; Обожаю!; Очень Вас любим 😍пожалуйста пишите посты на русском тоже 👏; Какой красивый зайчик 🤗🐰; Поздравляю👏 Это заслужено😍; Суперрр🔥; Вера очень красивая 😍; Поздравляем от души; Браво🔥 Поздравляю миллион раз🔥; Вам премии мало, вы Андрей золотой призер Украины и России, я так считаю; А кто этот зайчик?».

