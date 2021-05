Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, в прославленому іміджі похвалився новим досягненням

Вчора, 12-го травня, в столиці України пройшло урочисте вручення музичної премії YUNA. Андрій Данилко також удостоївся нагороди і навіть здивував епатажною появою на сцені.

Кадрами після церемонія вручення сам артист поділився на своїй сторінці в Instagram. Причому позував в образі Сердючки Данилко зі звичною посмішкою і позитивним настроєм. Цього разу не в спідниці або традиційним українським костюмом. У лавандових шортах і такий же кофті артист блищав з колегами.

"Спасибі, @yunaawards! "Make It Rain Champagne" - найкраща пісня іноземною мовою!You ARE the ones! # yunaawards2021", - повідомляє артист.

Шанувальники відповіли:

"Так, пора шорти продавати! Мені будь ласка розмір S лавандовий з бризок шампанського🔥; обожнюю!; Дуже Вас любимо 😍будь ласка, пишіть пости російською теж 👏; Який гарний зайчик 🤗🐰; Вітаю👏 Це заслужено😍; Суперрр🔥; Віра дуже красива 😍; Поздоровляємо від душі; Браво🔥 Вітаю мільйон разів🔥; Вам премії мало, ви Андрій золотий призер України і Росії, я так вважаю, А хто це за юний зайчик?».

Раніше популярний комік поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. На ньому зображений фрагмент зі спільного виступу гумориста з культовим українським артистом Андрієм Данилком в образі Сердючки.

